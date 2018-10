Löfven gir opp forsøket på å danne regjering

utenriks

Etter to veker med sonderingar, er det klart at Löfven ikkje har lykkast.

Uvissa om kva som vil skje etter at sosialdemokraten Löfven har orientert riksdagsleiar om at han ikkje har funne nokon regjeringspartnarar, er stor.

Löfven sit framleis som statsminister etter at valet 9. september enda med at verken venstresida eller den borgarlege Alliancen fekk nok stemmer til å danne regjering. Begge fløyane har sagt nei til å samarbeide med det høgrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna.

For ei veke sidan sa Löfven at ingen av partia hadde endra posisjonar, og at det enno ikkje hadde vore nokon forhandlingar.

Talmann Andreas Norlén, som svarar til den norske stortingspresidenten, skal etter Löfvens orientering ha samtalar med dei andre partileiarane om den politiske situasjonen.

Resultatet kan bli at ein ny partileiar får oppdraget med å gjere nye regjeringssonderingar.

Analytikarar har peikt på at det kan bli Centerns leiar Annie Lööf, og at ho kanskje vil prøve å få på plass ei samlingsregjering på tvers av blokkene.

Dersom ingen partileiarar lykkast, blir det nyval.

(©NPK)