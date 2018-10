Statsadvokat vil ha dødsstraff for Pittsburgh-sikta

utenriks

Brady seier han har begynt prosessen med å få dette godkjent av USAs justisminister Jeff Sessions.

Robert Bowers (46) vart arrestert på staden etter at han hadde skote og drepe elleve menneske som deltok på ei sabbat-gudsteneste i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh laurdag morgon. Han skal framstillast for varetektsfengsling måndag ettermiddag amerikansk tid.

Synagogeangrepet blir etterforska som hatkriminalitet, noko som betyr at Bowers kan få den strengaste straffa i lova dersom han blir kjent skuldig. Før angrepet hadde 46-åringen lagt ut ei rad antisemittiske meldingar på nettet, og han skal ha gitt uttrykk for jødehat både under skytinga og etter at han vart arrestert.

Ifølgje Brady er det sendt ut fleire ransakingsordrar i samband med etterforskinga.

