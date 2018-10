Erdogan varslar offensiv mot kurdisk milits i Syria

utenriks

– Vi kjem til å øydeleggje terrorstrukturen aust for elva Eufrat. Førebuingane og planane for dette er no klare, sa Erdogan til partifellar i den tyrkiske nasjonalforsamlinga tysdag.

Tyrkia ser på den kurdiske YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske grein og har sett begge gruppene på lista over terroristorganisasjonar.

Tyrkiske styrkar og tyrkiskstøtta milits har dei siste to åra gjennomført to større offensivar mot YPG og har drive dei ut av området vest for Eufrat.

Dei tyrkiske styrkane har til no ikkje aksjonert aust for Eufrat, der også USA har styrkar stasjonert.

USA ser på YPG som allierte i kampen mot den ytterleggåande islamistgruppa IS, trass i protestar frå Tyrkia.

– Vi har dei siste dagane begynt å involvere oss aktivt mot terroristorganisasjonar. Snart kjem vi til å slå hardt til mot terroristorganisasjonane med meir omfattande og effektive operasjonar, sa Erdogan.

Tyrkiske styrkar angreip i helga YPG-stillingar aust for Eufrat, ifølgje det tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu.

