Medium: Amerikansk mafiaboss drepen i fengselet

utenriks

Ein talsmann for fengselsmyndigheitene i West Virginia stadfestar dødsfallet og opplyser at det er sett i verk etterforsking.

Fleire kjelder opplyser til Boston Globe at den frykta mafiabossen blei drepen av ein medfange, men dette er ikkje offisielt bekrefta.

Bulger blei arrestert i 2011 etter 16 år på rømmen, og to år seinare blei han funnen skyldig i elleve drap og dømd til livsvarig fengsel. Drapa blei gjort på 1970- og 1980-talet, og fleire av offera var barn av kjenningar av Bulger.

Måndag blei han overført til høgrisikofengselet Hazelton i West Virginia, der han dagen etter blei funnen død i cella sin.

Bulger dreiv den kriminelle verksemda med Boston som base. Han var også informant for FBI og kan ifølgje Boston Globe takke korrupte FBI-agentar for at han ikkje blei arrestert mange år tidlegare.

(©NPK)