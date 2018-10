Minst seks døde etter ekstremvêr i Italia

utenriks

Ekstremvêret har herja Italia sidan søndag og ført til store problem for samferdsel og straumforsyning fleire stadar i landet. I kystbyen Terracina, 100 kilometer søraust for Roma, slo ein tornado inn måndag. Ein mann mista livet då den kraftige vinden reiv med seg eit tre som fall over bilen mannen sat i, ifølgje TV-kanalen RAI.

Fallande tre trefte også bilar i Belluno i Frosinone-provinsen, sør for Roma, og medførte ytterlegare tre dødsfall.

Ei kvinne er meldt omkomme i Savona i provinsen Liguria, også etter ein tornado, og i Napoli døydde ein mann etter å ha blitt treft av eit fallande tre i uvêret, melder nyheitsbyrået ANSA. Ifølgje ANSA kan talet på døde stige, ettersom skipperen på ein båt som krasja i ei bryggje i Calabria søndag, framleis er sakna.

Straum og trafikk

Trafikken på vegane og toglinjene nær Brennerpasset, som forbind Italia og Austerrike, er mellombels stoppa. Delar av ferdselsårane mellom Milano og Bologna står under vatn.

I provinsane Belluno og Treviso, i Veneto-regionen der Venezia ligg, er nesten 160.000 husstandar utan straum, ifølgje lokalavisa Il Gazzettino.

Vasstanden i Venezia er no den høgste på ti år, og rundt tre firedelar av det historiske sentrumet ligg under vatn. Kraftig pålandsvind har fått vasstanden til å stige med 156 centimeter, det høgste sidan desember 2008, og det er venta at vatnet vil stige ytterlegare.

Evakuert

Sist vasstanden i Venezia steig med over 160 centimeter var i desember 1979, og borgarmeister Luigi Brugnaro er sterkt bekymra.

Markusplassen stod måndag heilt under vatn og vart evakuert, og båtane som til vanleg fraktar folk gjennom kanalane, vart innstilt.

Den verste flaumen gjennom tidene i Venezia fann stad i november 1966 då vasstanden steig med heile 194 centimeter. Den flaumen ramma også andre område av Italia og førte blant anna til store øydeleggingar i Firenze.

Uvêret er venta å fortsette tysdag. Skulane held difor stengt i fleire område for andre dag på rad, inkludert i Veneto, Liguria og Roma.

