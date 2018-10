utenriks

Då dommaren spurte Niels Högel om han var skuldig etter tiltalen, svarte 41-åringen ja.

Rettssaka, som finn stad i Oldenburg nord i Tyskland, er den største massedrapssaka i tysk historie sidan andre verdskrigen. Högel står tiltalt for å med vilje ha gitt pasientar overdose av medisin, slik at han kunne redde livet deira i siste liten. I svært mange tilfelle enda det likevel fatalt for pasientane.

Den no 41 år gamle mannen har allereie sete nesten ti år bak murane for to pasientdrap.

(©NPK)