utenriks

Nestkommanderande for armékorpset i Afghanistans vestlege sone og leiaren for provinsrådet i Farah er blant dei omkomne, opplyste Naser Mehdi, ein talsmann for guvernøren, onsdag morgon.

Helikopteret styrta klokka 9.10, like etter at det hadde tatt av frå Anar Dara-distriktet i eit fjellområde i Farah. Helikopteret skulle til Herat-provinsen.

(©NPK)