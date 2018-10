Guterres har peikt ut Geir Pedersen til spesialutsending for FN i Syria

utenriks

Ifølgje Reuters, som siterer anonyme kjelder i diplomatiet, har Pedersen allereie blitt uformelt godkjent av medlemmene av Tryggingsrådet. Dei fem faste medlemmene av Tryggingsrådet, Russland, Kina, USA, Frankrike og Storbritannia, må alle godkjenne ein kandidat formelt før vedkommande får stillinga.

Pedersen er for tida norsk ambassadør til Kina og har tidlegare vore Noregs ambassadør i FN. Han vil ta over stillinga som FN-utsending i Syria etter svensk-italienske Staffan de Mistura, som kunngjorde at han vil gå av i slutten av november. Det var allereie kjent at Pedersen er kandidat til å bli FNs nye Syria-utsending.

I eit brev til Tryggingsrådet skriv Guterres at han meiner Pedersen vil bidra til å få ein slutt på den sju år lange krigen i Syria og leie FNs innsats for å legge til rette for ei inkluderande og truverdig politisk løysing som følgjer opp dei demokratiske ønska til det syriske folket.

Stillinga som Syria-utsending er av Foreign Policy sagt å vere ein av dei mest utakknemlege i internasjonalt diplomati. Dei siste åra har vestlege land fått gradvis mindre innverknad på utviklinga i Syria-krigen. I staden har Russland, Iran og Tyrkia komme med fleire initiativ som skal bidra til å få slutt på konflikten.

Utanriksdepartementet (UD) har tidlegare ikkje ønskt å kommentere rykta om at de Mistura kan bli etterfølgt av Geir Pedersen.

