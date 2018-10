Minst ni døde og 20 sakna etter jordskred på Filippinane

utenriks

Kraftige vindkast tok tak i hustak og reiv tre over ende i uvêret tysdag, samtidig som det gjekk fleire jordskred. Katastrofeberedskapsmyndigheitene opplyser onsdag at dei fryktar dødstala vil stige og at fleire av dei sakna ligg under jordmassane.

Blant dei omkomne er tre søsken på 11, 10 og 8 år og far deira som mista livet då heimen deira vart dekt av eit jordskred i byen Banaue i Ifugao-provinsen, 261 kilometers nord for Manila.

Kom ikkje fram

To personar er funne døde etter at eit anna skred tok tre bygningar i byen Natonin i eit fjellområde i den nordlege delen av Cordillera-regionen. Det er mistanke om at så mange som 31 personar var inne i bygningane då skredet kom. Dei skal ha søkt tilflukt i ein offentleg bygning, sjølv om det ikkje var eit evakueringssenter, ifølgje katastrofeleiar Ruben Carandang.

– Det var ikkje eit evakueringssenter, men nokre søkte dessverre ly der, legg han til. Redningsmannskap hadde problem med å ta seg fram til skredområdet i Natonin, på grunn av dei store leirmassane.

Huslause

Yutu slo innover Filippinane tysdag morgon lokal tid med vindstyrke som tilseier orkan kategori 1, med vindkast opp mot 64 meter per sekund. Deretter roa vinden seg noko. Den kraftige stormen var svakare enn tyfonen som ramma landet i førre månad, der om lag 100 personar omkom.

Før tyfonen trefte øystaten flykta om lag 10.000 personar frå heimane sine. Mange av dei budde i lågtliggjande og utsette område. Meir enn 38.000 menneske er utan tak over hovudet på grunn av tyfonen, og 30 flyavgangar vart innstilte på grunn av uvêret.

