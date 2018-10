Twitter-meldingane er blitt kortare

utenriks

Den typiske lengda på ei Twitter-melding på engelsk har falle med eitt teikn til 33 teikn, ifølgje tal som det San Francisco-baserte selskapet presenterte tysdag.

Berre 1 prosent av meldingane det siste året har nådd grensa på 280 teikn. 12 prosent av meldingane heldt seg innanfor den gamle grensa på 140 teikn.

Tala er baserte på engelskspråklege meldingar, men funna er i samsvar med data frå sju andre språk som Twitter også har analysert.

Då Twitter i fjor utvida maksimallengda frå 140 teikn til 280 teikn, skapte det bekymringar for at den kortfatta Twitter-stilen kunne bli øydelagt og føre til tomprat og lange avhandlingar. Statistikken viser no at kritikarane tok feil.

– Vi gjorde endringa fordi vi ønskte at alle skulle kunne uttrykkje seg sjølv enkelt på éi melding. Vårt mål var å gjere dette mogleg og samtidig vareta hurtigheita og knappheita som gjer Twitter til Twitter, seier ein talsperson for selskapet til AFP.

Twitter opplyser at brukarane oftare skriv «ver så snill» og «takk», og at dei i større grad enn før brukar fullstendige ord for å uttrykkje bodskapen i staden for å bruke forkortingar.

