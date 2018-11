Dødstala stig etter tyfonen Yutu på Filippinane

utenriks

Dei nasjonale katastrofehandteringsmyndigheitene melder at 14 av dei omkomne mista livet i jordskred i fjellprovinsen og i provinsane Banaue, Ifugao og Kalinga, mens éin person drukna i provinsen Abra.

I byen Natonin i eit fjellområde i den nordlege delen av Cordillera-regionen vart tre bygningar tatt av eit skred, og det er enno ingen oversikt over kor mange som var inne i bygningane då skredet kom tysdag. Det er frykt for at rundt 30 personar kan ha søkt tilflukt i ein av bygningane.

Yutu slo innover Filippinane tysdag morgon lokal tid med vindstyrke som tilseier orkan kategori 1, med vindkast opp mot 64 meter per sekund. Den kraftige stormen var likevel svakare enn tyfonen som ramma landet i førre månad, då om lag 100 personar omkom.

