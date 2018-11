Google-protest mot seksuell trakassering

utenriks

Dei som organiserer aksjonen, reknar med at 1.500 tilsette på ei rad Google-kontor over heile verda vil delta, ifølgje New York Times.

Fleirtalet av dei som vil legge ned arbeidet, er kvinner. Til saman jobbar det 94.000 personar i Google og morselskapet Alphabet.

Deltakarane i protesten meiner Google-leiarar som er blitt skulda for seksuell trakassering, har fått altfor mild behandling. New York Times skreiv nyleg om ein Google-sjef som fekk ei stor sluttpakke i 2014 etter at det vart retta ei overgrepsskulding mot han som selskapet rekna for å vere truverdig.

Den tidlegare Google-sjefen avviser skuldinga. Ein annan Google-leiar fekk visstnok fortsette i jobben trass i at han var skulda for seksuell trakassering.

Googles toppsjef Sundar Pichai opplyste nyleg at 48 tilsette i selskapet har fått sparken som følgje av seksuell trakassering dei siste to åra – utan at dei fekk sluttpakker.

(©NPK)