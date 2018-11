Jemens regjering vil delta i fredsforhandlingar

utenriks

FN uttalte onsdag at dei hadde planar om å ta opp att fredsforhandlingane i Jemen innan ein månad, etter at eit tidlegare forsøk i september gjekk i vasken som følgje av at opprørarane nekta å delta.

– Jemen ønsker alle forsøk på å skape fred igjen velkomne, heiter det i ei kunngjering frå regjeringa via det statlege nyheitsbyrået Saba.

– Vi er klare til å starte samtalar om fredsprosessen. Først og fremst vil vi diskutere frigjeving av alle fangar. Også dei som har blitt bortførte eller utsette for tvungen forsvinning, heiter det vidare.

Fråsegna kjem etter eit sterkt internasjonalt press om å få slutt på konflikten i det kriseramma landet. USAs utanriksminister og forsvarsminister bad tysdag om våpenkvile i Jemen og kravde at alle luftangrep mot folkesette område i landet må stogge.

Presset kjem etter at den saudileidde koalisjonen i Jemen trappa opp angrepa mot hamnebyen Hodeida, som er inngangsport for meir enn 70 prosent av matimport og internasjonal hjelp til Jemen.

Houthi-leiar Mohammed Ali al-Houthi meiner det er positivt at USA oppfordrar til våpenkvile, men etterlyser fleire internasjonale tiltak for å stoppe dødelege luftangrep frå den saudileidde koalisjonen.

– Dei som oppfordrar til våpenkvile, må gjere sine ønsker om fred til handling, seier al-Houthi.

(©NPK)