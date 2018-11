Times: May har inngått økonomisk avtale med EU

utenriks

Britiske og europeiske forhandlarar skal ha komme fram til ein tentativ avtale som omhandlar alle aspekt ved framtidig samarbeid om økonomiske tenester, opplyser kjelder i regjeringa, ifølgje The Times.

Signala om at ei løysing er nær dukka opp allereie onsdag, då Storbritannias statsminister Dominic Raab i eit brev til Parlamentets brexitkomité skreiv at skilsmisseavtalen med EU snart er i boks og kan vere klar innan 21. november. Der går det vidare fram at det er usemje om løysningane for irskegrensa som gjer at forhandlarane står fast.

Statsminister Theresa May opplyste i oktober at 95 prosent av brexitavtalen med EU no er klar. Britane skal etter planen forlate EU 29. mars neste år.

