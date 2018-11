Amnesty bekymra for Tanzanias heksejakt på homofile

utenriks

Guvernør Paul Makonda i Dar es Salaam i Tanzania har bedt innbyggjarane angi homofile frå måndag av, slik at dei kan arresterast. Makonda har oppretta ei ny gruppe som skal prøve å få fatt i dei homofile. Gruppa er operativ frå og med måndag

Homofili er ulovleg i Tanzania, ifølgje lover som stammar frå tida då landet var ein britisk koloni. Seksuelle handlingar mellom menn har ei strafferamme på livsvarig fengsel.

– Det er ekstremt beklageleg at Tanzania har valt å ta ein så farleg veg. Konseptet med denne gruppa må umiddelbart takast avstand frå, ettersom det berre vil bidra til å skape hat i befolkninga, seier Amnestys regionale leiar Joan Nanyuki.

Makonda er kristen og ein alliert av president John Magufuli, som har uttalt at homofili må fordømmast. Makonda sa at han er førebudd på internasjonal kritikk, men han meiner at det er betre at andre land blir sinte, enn at Gud blir sint. Homofile trakkar på verdiane til både kristne og muslimar i Tanzania, ifølgje guvernøren.

(©NPK)