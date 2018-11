Bortført japansk journalist forsvarar krigssone-dekning

utenriks

44 år gamle Yasuda vart bortført i Syria på same dag han kom til landet i juni 2015. Der vart han halden fanga i over tre år under forhold han sjølv har sagt var «eit helvete».

Fredag stilte Yasuda opp på ein pressekonferanse i Tokyo etter å ha blitt konfrontert med saftig kritikk frå delar av japansk samfunnsliv for å ha tatt seg inn i ein aktiv krigssone.

Pressekonferansen var den første han har halde etter at han vart sloppen fri i førre månad.

– Når det finn stad ein valdeleg konflikt ein eller annan stad på jorda vår, så er det heilt nødvendig at det finst journalistar som vil dra dit og sjå på det som skjer. Ein treng informasjon frå ein tredjepart, ikkje berre frå styresmaktene, sa han.

Over 360.000 menneske er drepne i Syria-krigen sidan 2011. Krigshandlingane har utgjort stor fare for journalistar. Fleire tital journalistar er desse åra blitt bortførte, og nokre er blitt drepne. Yasuda har også tidlegare vore i Syria. Han er usikker på om han vil dra tilbake dit, eller dekke framtidige krigssoner.

Men han seier han håpar saka rundt han sjølv vil kunne bidra til å sette søkelyset på Syria-krigen og til å få media til å fortsette å ta på seg risikoar ved å dekke krigar for å kunne rette verdas auge mot dei som er fanga i konflikt.

