Saudi-leidd koalisjon med nye luftangrep mot Jemen

utenriks

Den saudi-leidde koalisjonen har tidleg fredag utført luftangrep retta mot basen al-Dulaimi. Ifølgje talsperson Turki al-Malki skal basen ha blitt brukt av Houthi-rørsla til oppbevaring og utskyting av ballistiske missil. Ifølgje lokale innbyggjarar skal det ha vore rundt 20 angrep frå lufta fredag morgon.

Den internasjonale flyplassen i Sana er framleis open for FN og andre hjelpeorganisasjonar, opplyser al-Malki.

Angrepa kjem etter at USA tysdag bad om våpenkvile og fredsforhandlingar om Jemen. Torsdag, etter mykje press, uttalte Jemens regjering at dei er klare for å ta opp att fredssamtaler med houthi-opprørarane. Houthi-leiar Mohammed Ali al-Houthi sa då at det er positivt at USA oppfordrar til våpenkvile, men etterlyser fleire internasjonale tiltak for å stoppe dødelege luftangrep frå den saudileidde koalisjonen.

(©NPK)