Amerikanske tv-kanalar droppar omstridd Trump-reklame

utenriks

Reklamen vart seinast vist under «Sunday Night Football» og MSNBC-programmet «Morning Joe» måndag.

Også CNN har avvist reklamen og kalla den rasistisk. Då dei gjorde det vart dei offentleg irettesett av Trumps son, Donald J. Trump Jr.

Den latinamerikanske mannen Luis Bracamontes, ein migrant som oppheld seg ulovleg i landet og som er dømt for drap på to polititenestemenn, er sentral i den omstridde valkampvideoen.

– Den ulovlege migranten Luis Bracamontes drap våre folk, heiter det i filmen. Vidare blir skulda for at Bracamontes er i landet lagt på Demokratene, utan at det blir presentert bevis eller annan underbygging av påstanden.

I ei fråsegn måndag skriv NBC at etter å ha gjennomgått reklamen nærmare, erkjenner dei den «ufølsame naturen».

(©NPK)