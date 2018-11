FNs tryggingsråd vedtok sanksjonar mot overgriparar i Libya

utenriks

Resolusjonen vart måndag vedtatt med 13 stemmer. Ingen av dei 15 medlemslanda stemte imot. Russland og Kina lèt vere å legge ned veto, men avstod i staden frå å stemme.

Det var Nederland og Sverige som tok til orde for at sanksjonane også skal omfatte personar som blir skulda for seksualisert vald.

Den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia syntest derimot det var ein dårleg idé og reagerte med å skulde dei to landa for forsøk på å skåre politiske poeng på heimebane.

– Dette er populisme i si reinaste form, sa Nebenzia og hevda det er ei oppgåve for nasjonale regjeringar å straffeforfølgje seksualforbrytarar.

FNs tryggingsråd bør konsentrere seg om truslar mot internasjonal sikkerheit, meiner han.

FNs tryggingsråd vedtok nyleg at FN-sanksjonane mot Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk også skal gjelde seksualisert vald som blir brukt som våpen av partane i konflikten.

Sveriges viseambassadør til FN Carl Skau seier at han håpar at dei nye kriteria vil ha ein avskremmande effekt og at gjerningspersonar vil bli stilte til ansvar.

FN-tilsette har opplyst at militsmedlemmer, menneskesmuglarar og kriminelle gjengar ofte gjer seg skuldig i valdtekter mot migrantar i Libya.

