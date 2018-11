Hundrevis arresterte etter protestar mot blasfemifrikjenning i Pakistan

utenriks

Dei arresterte er mistenkte for vandalisme eller vald mot politiet i samband med opptøyane.

Den omfattande aksjonen søndag vart sett i verk etter ønske frå det pakistanske innanriksdepartementet.

– Vi har arrestert folk som er mistenkte for å ha såra politimenn, og skadd offentleg og privat eigedom, seier Basharat Ali, talsmann for politiet i provinsen Punjab. Ifølgje lokale medium har politiet arrestert meir enn 1.100 menneske i provinsen.

Islamistgruppa Tehreek-Labbaik Pakistan (TLP) lamslo Pakistan i tre dagar med protestar etter at høgsterett frikjende kristne Asia Bibi, ei kvinne som i 2010 vart dømt til døden for visstnok å ha komme med ei blasfemisk ytring under ein krangel med muslimske kvinner.

TLP gav ordre om stopp i protestane søndag etter at den pakistanske regjeringa sa seg villig til å ikkje sette seg imot ei gransking av rettsavgjerda frå høgsterett, ta grep for å «hindre Bibi frå å forlate landet» og sette fri dei som vart arresterte under protestane.

– Regjeringa sa seg villig til å lauslate våre folk, men i staden har dei sett i verk ein aksjon, seier TLP-talsmann Zubair Kasuri til DPA.

Ifølgje han vart meir enn 500 TLP-tilsette arresterte natt til måndag.

– Regjeringas strategi med å misbruke semja med oss og arrestere våre folk vil vere øydeleggjande for freden, legg han til.

