Israel gler seg over USAs Iran-sanksjonar

utenriks

– Dette er ein historisk dag, sa den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu måndag.

– USA, under leiing av president Trump, innfører ekstremt strenge sanksjonar mot Iran, la han til.

Også utanriksminister Avigdor Lieberman gler seg over dei nye straffetiltalene. Han meiner Trump har tatt ei modig avgjerd som Midtausten har venta på.

– President Trump, du har gjort det igjen! Takk, seier Lieberman i ei fråsegn.

USA gjeninnførte måndag sanksjonar mot Irans oljenæring, skipsfart og finansnæring. Kina, Japan, India, Tyrkia, Italia og fleire andre land får likevel unntak frå oljesanksjonane inntil vidare.

Både Kina og europeiske land er sterkt kritiske til at USA gjeninnfører sanksjonar som vart oppheva då avtalen om Irans atomprogram vart inngått. EU prøver å hjelpe europeiske selskap med å omgå sanksjonane.

Samtidig hevdar Iran at Israel i hemmelegheit prøver å så splid mellom Iran og EU.

Irans etterretningsminister Mahmoud Alavi hevda måndag at skuldingane mot norskiranaren som er sikta for attentatplanar i Danmark, er ledd i ei samansverjing som Israel står bak. Tidlegare har israelske medium meldt at norskiranaren vart arrestert etter tips frå israelsk etterretning.

(©NPK)