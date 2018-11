Også Fox droppar omstridd Trump-reklame

utenriks

Også CNN har avvist reklamen, som dei har kalla rasistisk.

Fox trekte valkampvideoen søndag «etter nærmare gjennomgang», seier Marianne Gambelli, leiaren for reklameavdelinga i TV-selskapet. Dei opplyser ikkje kor mange gonger reklamen er sendt å deira kanalar.

NBC opplyser at reklamen vart vist under «Sunday Night Football» og MSNBC-programmet «Morning Joe» før den vart trekt. I ei fråsegn måndag skriv NBC at dei etter å ha gjennomgått reklamen nærmare, erkjenner den «ufølsame naturen» den har.

Den latinamerikanske mannen Luis Bracamontes, ein migrant som oppheldt seg ulovleg i landet og som er dømt for drapet på to polititenestemenn, er sentral i den omstridde valkampvideoen.

– Den ulovlege migranten Luis Bracamontes drap våre folk, heiter det i filmen. Vidare får Demokratane skulda for at Bracamontes oppheldt seg i landet, men utan at det blir lagt fram bevis eller anna underbygging av påstanden.

Trumps valkampsjef Brad Parscale skriv på Twitter at NBC, CNN og Facebook har valt å støtte dei som er ulovleg i dette landet, og han skuldar media for å prøve å kontrollere kva veljarar får sjå og kva dei tenkjer. I fråsegna nemner han ikkje Fox.

President Trumps son, Donald Trump Jr., irettesette CNN i helga då dei nekta å køyre reklamen.

– Eg antar at dei berre sender falske nyheiter og ikkje vil snakke om reelle truslar som ikkje passar deira agenda, skreiv han.

