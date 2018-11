Storbritannia vil be Tryggingsrådet ta grep om krisa i Jemen

utenriks

Utanriksminister Jeremy Hunt er samd med FNs Jemen-utsending Martin Griffiths om at «dette er rett tid for Tryggingsrådet til å handle for å styrke den FN-leidde prosessen, heiter det i ei fråsegn frå det britiske utanriksdepartementet.

– Eit vindauge

– Begge sider i konflikten har altfor lenge trudd at ei militær løysing er mogleg, noko som har fått katastrofale følgjer for folket. No ser det for første gong ut til å vere eit vindauge der begge sider kan bli oppfordra til å komme til forhandlingsbordet, stanse valden og finne fram til ei politisk løysing, som vil vere den einaste vegen ut av katastrofen på lang sikt, seier Hunt.

Ministeren legg til at Storbritannia «vil bruke all si innverknad til å presse fram ei slik løysing». Han seier også at det er «ein liten, men reell sjanse for at eit opphald i kamphandlingane kan avhjelpe lidinga til det jemenittiske folket».

Underernæring

FNs generalsekretær António Guterres bad fredag om ein stans i valden for å trekke Jemen tilbake frå «kanten» og skape framdrift mot samtalar som kan få slutt på krigen.

Jemen har blitt eit helvete på jord for barn. Fleire tusen dør kvart år av underernæring og sjukdommar som er enkle å førebyggje, sa ein FN-tenestemann søndag. Ifølgje UNICEF lir 1,8 millionar barn under fem år i Jemen av akutt underernæring, og det står om livet for 400.000 hardt ramma barn.

