Theresa May diskuterte brexitfloke med Irlands statsminister

Storbritannias statsminister Theresa May snakka måndag med Irlands statsminister Leo Varadkar på telefon for å prøve å komme vidare i dei vanskelege diskusjonane om kva løysingar som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland etter brexit.

Den britiske regjeringa har opna for ein mellombels tollunion for å unngå at det oppstår ei «hard» grense mot Irland etter skilsmissa, men ønsker no garantiar for at denne ordninga ikkje blir permanent.

Seier nei til einsidig avslutning

Mays bodskap til Varadkar var at skilsmisseavtalen mellom EU og Storbritannia må ha ein eigen mekanisme som gjer det mogleg å avslutte den mellombelse tollunionen, skriv kontoret til den britiske statsministeren i ei pressemelding om samtalen.

Kontoret til den irske statsministeren melder på si side at Varadkar føreset at britane ikkje einsidig skal kunne avslutte ordninga. Kravet hans er at ordninga må gjelde fram til andre løysingar er komne på plass.

Irlands utanriksminister Simon Coveney skriv på Twitter at Irland og EU «aldri vil gå med på» ei løysing for grensa mellom Irland og Nord-Irland som er tidsavgrensa eller som kan avsluttast einsidig av Storbritannia.

Coveneys tweet vart også retweeta av Sabine Weyand, som er nestkommanderande i EUs forhandlingsdelegasjon. «Framleis nødvendig å gjenta dette, ser det ut til», skriv ho.

Forhandlingane fortset

Utspela kjem etter at den britiske avisa The Sunday Times i helga melde om gjennombrot i dei vanskelege forhandlingane.

EU-sida står fast på at EU ikkje har forandra sin posisjon.

– Det tekniske arbeidet fortset. Men vi er framleis ikkje i mål, seier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

EU og Storbritannia har begge som mål å unngå ei såkalla «hard grense» mellom Irland og Nord-Irland. Ei open grense blir rekna som avgjerande for å verne om fredsprosessen på øya.

