Trump: – Truleg ikkje noko møte med Putin denne veka

utenriks

Både Trump og Putin står på deltakarlista for 100-årsmarkeringa for våpenkvila som avslutta første verdskrigen i Paris 11. november.

Tidlegare har det blitt meldt at dei to hadde planlagt eit eige bilateralt møte i samband med markeringa, men den amerikanske presidenten seier måndag at han tvilar på at dette vil skje.

– Eg er ikkje sikker på om vi kjem til å ha eit møte i Paris, sannsynlegvis ikkje, seier Trump.

– Men vi kjem til å møtast på G20-møtet i Argentina i slutten av november, og sannsynlegvis mange møte etter det, understrekar han.

Også NATO-sjef Jens Stoltenberg drar til markeringa i Paris søndag. Dagen begynner med ein seremoni ved Triumfbogen. Deretter samlar toppane seg til lunsj ved Elyséepalasset før dei drar vidare til opninga av den tre dagar lange fredskonferansen Paris Peace Forum.

Toppmøtet vil samle leiarar frå land som den gong stod på kvar si side av konflikten.

(©NPK)