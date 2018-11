Lego vann plagiatsøksmål i Kina

utenriks

Ein domstol i storbyen Guangzhou – tidlegare kjend som Kanton – konkluderte med at fire kinesiske selskap har brote opphavsretten til Lego fleire gonger og har kopiert fleire byggjesett og minifigurar. Dei har også drive «urettmessig konkurranse ved å distribuere byggeklosser av merket Lepin», skriv Lego i ei pressemelding.

Selskapa blei pålagt å stanse produksjon, sal og marknadsføring av kopivarene med det same. I tillegg må dei betale lego 4,5 millionar yuan – drygt 5,4 millionar kroner etter dagens kurs – i erstatning til Lego for tapte inntekter.

Lego-direktør Niels B. Christiansen seier dommen viser at kinesiske styresmakter jobbar hardt for å sikre ein «rettferdig marknad for alle verksemder i Kina».

– Dette sender eit klart signal til andre selskap som kanskje kopierer Legos produkt, seier Christiansen.

Dei fleste av patenta som har gjort at Lego har kunne byggje seg opp som ein global aktør er gått ut på dato, men selskapet jobbar heile tida aktivt for å beskytte merkevara. I juli slo kinesiske styresmakter fast at dei danske klossane er eit «velkjent varemerke» i Kina, noko som er viktig for verksemda til leiketøysgiganten i ein av dei største økonomiane i verda.

Til neste år planlegg Lego å opne to såkalla flaggskipbutikkar i Kina – Ein i Beijing og ein i Shanghai.

