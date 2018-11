Måling: Britane vil bli i EU

utenriks

I målinga, som er publisert av TV-kanalen Channel 4, svarer 54 prosent at dei ville stemt for framleis britisk medlemskap i EU dersom det blei arrangert ei ny folkeavstemming. Til samanlikning stemte 51,9 prosent for brexit i folkeavstemminga i juni 2016.

Meiningsmålingsbyrået Survation står bak målinga, som blir omtala som den største i sitt slag. På to veker mellom 20. oktober og 2. november har 20.000 personar teke del via nettet. Det er ikkje angitt nokon feilmarginar for målinga.

I fleire av dei områda der dei som ville ut av EU sto sterkast, har mange veljarar endra meining. Nokre stader har delen som vil melde seg ut av unionen falle med opp mot ti prosentpoeng. Statsminister Theresa May har vil ikkje halde ei ny folkeavstemming, mens parallelt med EU-forhandlingane har fleire tatt til orde for at folket også må få seie meininga si om den endelege avtalen med unionen.

Under avstemminga for halvtanna år sidan utførte Survation ei måling som viste fleirtal for å forlate EU. Selskapet var også det som kom nærmast i å forutseie utfallet av parlamentsvalet i fjor.

