Mistanke om at utanlandske aktørar prøver å påverke valet i USA

Ytterlegare 85 kontoar på bildetenesta Instagram – som er eigd av Facebook – vart stengde etter at politiet tok kontakt med Facebook.

– Vi vart kontakta om nettaktivitet som styresmaktene nyleg hadde oppdaga, og som dei meinte kunne knytast til utanlandske aktørar. Målet er å påverke mellomvalet i USA, heiter det i ei fråsegn frå Facebook.

Eigne undersøkingar frå selskapet viser at kontoane som vart stengde, kan ha vore involvert i «samordna, ikkje-autentisk åtferd». Facebook er i gang med nærmare undersøkingar.

Innhaldet på dei aktuelle kontoane ser ut til å vere på fransk eller russisk. Regelrett valhacking frå noko land er førebels ikkje dokumentert.

Skuldar Russland og Kina

Amerikansk politi og etterretning åtvara nyleg om russiske forsøk på spreie falske nyheiter på internett. USAs etterretningsorganisasjonar meiner Russland brukte denne metoden, i tillegg til hacking og datatjuveri, for å hjelpe Donald Trump i valkampen i 2016. Russiske styresmakter har avvist skuldingane.

Trump-regjeringa har åtvara om at andre land kan prøve seg på liknande kampanjar. Presidenten sjølv har retta peikefingeren mot Kina. Under eit møte i FNs tryggingsråd i september skulda han landet for å blande seg inn i mellomvalet – noko kinesiske styresmakter tilbakeviste.

Innvandring

Også Iran blir mistenkte for å prøve å påverke amerikansk politikk med skjulte metodar. I førre månad opplyste Facebook at dei hadde stengt fleire kontoar som var knytt til eit iransk forsøk på å påverke politiske haldningar i USA og Storbritannia.

Desse kontoane skal blant anna ha blitt brukt til å spreie innhald om følsame politiske spørsmål som innvandring og rasetilhøyrsel.

Den amerikanske etterretningssjefen Dan Coats hevda tidlegare i år at Russland prøver å undergrave USAs demokrati. I tillegg skulda han Kina, Iran og Nord-Korea for å stå bak ei lang rekke dataangrep.

Sjølv om fleire land blir skulda for å spreie desinformasjon, har amerikanske styresmakter ikkje oppdaga utanlandske forsøk på å hacke USAs valsystem. Amerikanske styresmakter har dei siste åra sett i verk ei rad tiltak for å gjere valautomatar og andre delar av systema sikrare.

