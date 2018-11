Pompeo skal møte Nord-Koreas utanriksminister

utenriks

Utanriksdepartementet seier deira fremste Nord-Korea-utsending, Stephen Biegun, også skal vere med på møtet der Pompeo og Kim skal diskutere innsatsen for å «oppnå endeleg og fullstendig stadfesta atomavvæpning» i Nord-Korea.

I helga kritiserte Nord-Korea USA for å halde fram å støtte sanksjonane mot landet og kom med hint om at atomprogrammet kan bli tatt opp att. Styresmaktene i Pyongyang skulda motparten i Washington for å stikke kjeppar i hjula for det president Donald Trump og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un blei samde om då dei møtte kvarandre i Singapore i juni.

USAs utanriksdepartement seier Pompeo og Kim skal diskutere «alle dei fire pilarane i fellesuttalen frå Singapore-toppmøtet», inkludert kjernefysisk nedrusting.

