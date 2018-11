Island hevar renta ti år etter finanskrisa

utenriks

Onsdag vedtok sentralbanken på Island å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent.

Renteauken er den første sidan november 2015, og illustrerer den økonomiske snuoperasjonen i landet etter kollapsen til investeringsbanken Lehman Brothers og finanskrisa som følgde i 2008.

Islands finanssektor raste nærmast fullstendig saman etter at dei tre største bankane i landet, som til saman hadde eigedelar verdt ti gonger meir enn Islands BNP, kollapsa. Dei vart det første vestlege landet sidan Storbritannia i 1976 til å få ein såkalla «bailout» frå Det internasjonale pengefondet.

Men ti år etter finanskrisa er situasjonen ein heilt annan.

Sjølv om sentralbanken forventar at veksten bremsar noko i andre halvår, ligg Island an til å ha ein økonomisk vekst på heile 4,4 prosent i 2018. Det er nesten eit prosentpoeng meir enn det som var spådd i august.

– Forventninga er no at inflasjonen kjem til å fortsette å stige og legge seg noko over inflasjonsmålet neste år, skriv sentralbanken i ei fråsegn.

I oktober var inflasjonen på Island 2,8 prosent. Inflasjonsmålet ligg på 2,25 prosent, og sentralbanken seier dei er klare til å stramme til ytterlegare i tida framover.

