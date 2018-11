Meir mangfaldig kongress etter valet

utenriks

Det blir også fleire kvinner i Representanthuset enn nokon gong tidlegare, viser valresultata onsdag.

Ilhan Omar frå Minnesota, som er av somalisk opphav, og Rashida Tlaib frå Michigan, som har palestinsk bakgrunn, er blant dei nye demokratane i Representanthuset.

I Kansas blei Sharice Davis den første kvinna frå USAs urbefolkning som er valt inn i Kongressen, og det ligg an til at éi til, Deb Haaland, blir valt i New Mexico.

Ayanna Pressley blir første svarte kvinne frå Massachusetts etter at ho blei valt inn frå eit distrikt ved Boston, mens Alexandria Ocasio-Cortez blir den yngste representanten i Huset.

Colorado får den første homofile guvernøren i USA med demokraten Jared Polis.

Men Stacey Abrams tapte kampen om å bli demokratisk guvernør i Georgia. Ho ville ha blitt USAs første svarte kvinnelege guvernør. Også Andrew Gillum tapte med knapp margin valet i Florida som ville gjort han til den første afroamerikanske guvernøren i staten.

(©NPK)