Minst 45 IS-krigarar drepne i Syria trass i våpenkvile

Den kurdiskleidde militsen Syrian Democratic Forces (SDF) kunngjorde førre veke ein pause i offensiven mot den austlege provinsen Deir al-Zor, i protest mot tyrkisk bombing av kurdiske område.

Trass pausen har 28 jihadistar blitt drepne i amerikanske luftangrep sidan måndag, og under eit mislykka IS-angrep på eit oljefelt nord for enklaven tysdag.

SDF drap ytterlegare 17 IS-krigarar mens dei forsvarte sin base i landsbyen Al-Bahra like utanfor IS-halde territorium måndag, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Talsmann for SDF-alliansen Kino Gabriel har tidlegare understreka at ein pause i dei offensive operasjonane ikkje betyr at SDF-krigarane kjem til å la vere å forsvare seg.

IS-enklaven rundt byen Hajin i Eufratdalen er den siste betydelege resten av «kalifatet» ekstremistgruppa proklamerte i 2014 i Syria og nabolandet Irak. Resten er tapt etter offensivar frå fleire alliansar på begge sider av grensa mellom Syria og Irak.

Utanfor enklaven i Hajin er IS' operasjonar avgrensa til sovande celler og skjulestadar i ørken- og fjellområde der det ikkje bur folk, skriv AFP.

