Drusiske gislar sett fri frå IS-fangenskap i Syria

utenriks

Ifølgje nyheitsbyrået SANA vart dei 19 kvinnene og barna, som vart bortførte av IS frå Sweida-provinsen i sommar, frigjorde av regjeringssoldatar, mens IS-medlemmene som heldt gislane vart drepne i kampane.

Rundt 30 personar frå folkegruppa drusarane, for det meste kvinner og barn, vart tatt til fange av IS i juli i år i samband med at IS angreip fleire landsbyar i Sweida-provinsen. Sidan den gong har fleire av gislane blitt drepne, eitt gissel har døydd av sjukdom, mens seks gislar vart lauslatne i oktober etter at den syriske regjeringa inngjekk ein avtale med IS om fangeutveksling.

Den Sweida-baserte journalisten Nour Radwan bekreftar overfor nyheitsbyrået AFP at gislane er frigjorde, men seier at den siste lauslatinga har samanheng med lauslatinga i oktober.

– Lauslatinga av dei attverande gislane kom som ein del av ei fangeutveksling, og i dag var den andre delen av den avtalen, seier Radwan.

Også eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) skriv at gislane vart lauslatne i ei fangeutveksling der syriske styresmakter har lauslate IS-fangar.

