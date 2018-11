Seks såra i skyting på bar i California

utenriks

Vitne seier at ein mann fyrte av fleire skot med eit handvåpen før han kasta ein røykgranat inn i ein bar som var full av folk ved 23-tida lokal tid onsdag. Til Los Angeles Times har ei politikjelde sagt at det vart fyrt av minst 30 skot.

Ein talsmann for politiet opplyser at seks personar vart såra, og at ein av dei er ein politimann. Det er ikkje kjent kor alvorlege skadar det er snakk om.

Sheriff Garo Kuredjian i fylket Ventura sør i California sa like før klokka 1 lokal tid at åstaden framleis er «veldig aktivt». Det er ikkje komme opplysningar om at gjerningsmannen er arrestert.

Store mengder politi og andre nødetatar har rykt ut til staden og bede andre folk om å halde seg unna.

