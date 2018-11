Bistandsgrupper: Rohingyaer livredde for retur til Myanmar

utenriks

Over 720.000 muslimar som høyrer til folkegruppa rohingya har flykta frå delstaten Rakhine i Myanmar etter ein offensiv der hæren, ifølgje dei som har overlevd, gjennomførte masse valdtekter og utanomrettslege drap.

FN-granskarar meiner den militære leiinga i Myanmar bør bli etterforska for folkemord, men Myanmar har avvist dette. Landet seier det forsvarer seg mot militante rohingyaer som har gått til åtak på politistasjonar.

Utan garantiar

Bangladesh og Myanmar har skrive under avtalar om å la rohingyaene vende heim, men mange fryktar å returnere utan garantiar om statsborgarskap, eiga sikkerheit og retten til å ferdast fritt. Likevel har dei to regjeringane sagt at dei vil gjennomføre den første planlagte massereturen i midten av november. Det har fått støttespelarane til rohingyaene til å rope eit varsku om at forholda i Rakhine ikkje er gode nok.

– Dei flykta til Bangladesh for å vere trygge, og dei er takksame for at regjeringa i Bangladesh har gitt dei ein fristad, seier ei samling av 42 organisasjonar frå bistandsfeltet og sivilsamfunnet. Dei seier det førebels er farleg å starte med returar i stor skala.

– Flyktningane er livredde for kva som vil skje med dei om dei blir sendt tilbake no. Dei er frustrert over mangelen på informasjon, heiter det vidare.

Fryktar internering

Oxfam, World Vision og Redd Barna er nokre av organisasjonane som har signert utsegna. Dei seier flyktningane fryktar å bli internert i leirar.

Det har vore skjebnen til over 120.000 rohingyaer i Rakhine, som har sete i leirar i opptil seks år sidan valden mellom ulike grupper i delstaten blussa opp i 2012.

(©NPK)