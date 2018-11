Demokratene lover å ta tak i våpenlovene

utenriks

Nyleg blei elleve personar skotne og drepne i ei synagoge i Pittsburgh, og onsdag blei tolv personar skotne og drepne på ein bar i California.

Etter at Demokratene vann tilbake fleirtalet i Representanthuset i mellomvalet denne veka, er det venta at dei vil fremme fleire forslag for å stramme inn våpenlovene i landet. Blant tiltaka dei truleg vil foreslå er utvida bakgrunnssjekk ved våpenkjøp og eit forbod mot våpen som liknar halvautomatiske militære våpen.

– Det amerikanske folket fortener handling for å få slutt på epidemien av dagleg vald med våpen som frårøver folk livet på skular, i religiøse bygg og på gatene, seier Nancy Pelosi, som er kandidat til å leie førstekammeret i Kongressen. Ho lover å kjempe for fleire tiltak for å avgrense våpenkriminaliteten, inkludert å forby magasin med stor kapasitet. Pelosi vil vidare opne for å mellombels beslagleggje våpen frå personar som blir rekna å vere ein fare for seg sjølv eller andre.

Sjølv om Demokratene kan få vedtatt forslaga i Representanthuset, vil dei truleg møte motstand i Senatet. Der har Republikanerne framleis kontrollen. Forslaga vil også møte motstand hos president Donald Trump, som har lovd å forsvare grunnlovstillegget om retten til å bere våpen. I tillegg blir mange av våpenlovene fastsett på delstatsnivå.

(©NPK)