Nesvik til EU: – Snøkrabben høyrer til Noreg

Frp-statsråden fortel at han gav Vella klar beskjed om korleis Noreg oppfattar den fastlåste konflikten med EU om fangst av snøkrabbe i farvatna utanfor Svalbard.

– Snøkrabben høyrer til Noreg. Det er norsk sokkel. Det har ingenting med Svalbardtraktaten å gjera, det har med kontinentalsokkelen å gjera, seier Nesvik til NTB.

Fiskeriministeren seier han ventar at ingen nye EU-båtar kjem til Svalbard for å driva med det som i hans auge er ulovleg fangst.

– Viss så skjer, vil dei bli frakta til land og forfølgt rettsleg, åtvarar han.

Bakteppet for konflikten er at Noreg nektar europeiske fartøy å fanga snøkrabbe i farvatna utanfor Svalbard. Det provoserer EU, som meiner Svalbardtraktaten frå 1920 gjev europeiske fiskarar rett til å fanga like mykje snøkrabbe i desse farvatna som norske fiskarar. EU har difor gjeve eigne fangstlisensar til europeiske fartøy, utan norsk samtykke.

Nesvik meiner ballen no ligg hos EU.

– EU må skifta posisjon. Dei kan ikkje halda på med å skriva ut det eg meiner er ulovlege lisensar til å fiska på norsk sokkel, på same måte som vi ikkje sender norske bønder for å hauste druer i Champagne, seier han.

