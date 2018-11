Politiet: Minst 17 personar er drepne av bomber ved hotell i Mogadishu

utenriks

Ifølgje ein politimann er det snakk om tre bilbomber. Det er også meldt om skyting. Bombene skal ha blitt løyst ut av sjølvmordsbombarar.

Dei to første bombene gjekk av ved to populære hotell og utanfor politihovudkvarteret (CID). Ei tredje bombe gjekk av i same område like etter.

– Det går føre seg eit angrep i CID-området, to bilbomber gjekk av, deretter var det skyting, men vi har ingen detaljar, sier politibetjenten Ibrahim Mohamed.

Eksplosjonane førte til at det steig tjukk, svart røyk opp frå staden der bombene gjekk av.

Mogadishu har fleire gonger opplevd blodige bombeangrep. Den ytterleggåande islamistgruppa Al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for liknande angrep tidlegare.

Gruppa vart tvungen ut av hovudstaden i 2011, men kontrollerer framleis område på landsbygda.

(©NPK)