USA innfører asylnekt for folk som kryssar grensa ulovleg

utenriks

Den nye regelen blei kunngjort av USAs departement for innanriks sikkerheit (DHS), og det er venta at president Donald Trump signerer innan kort tid. Det er også venta at det kontroversielle tiltaket vil bli utfordra i domstolane.

Målet med innskjerpinga er, ifølgje ein høgt plassert tenestemann, å ta tak i «eit misbruk av vårt innvandringssystem som saknar sidestykke i historia».

– Ulovleg innskrenking

Borgarrettsorganisasjonen ACLU seier retten til å søke asyl må gjelde alle som kjem til landet, uansett kvar dei er.

– Amerikansk lov har tillate eksplisitt å søke om asyl uavhengig av om ein oppheld seg ved ein grensestasjon. Det er ulovleg å innskrenke denne retten med ei forskrift frå ein etat eller presidenten, seier organisasjonen.

Ifølgje det nye regelverket har Trump makt til å hindre ulovleg innvandring «dersom han meiner at det er i interessa til nasjonen». Trump-administrasjonen seier presidenten kan bruke si makt når det står om sikkerheita til riket, slik han gjorde med det kontroversielle innreiseforbodet for borgarar frå fleire muslimske land. Etter fleire rettsrundar og endringar, blei innreiseforbodet til slutt godkjent av Høgsterett i juni.

Ventar på behandling

Dei fleste som søkjer asyl i USA kjem frå fattige og kriminelt belasta land i Mellom-Amerika. Dei vil heretter berre få moglegheit til å legge fram saka si ved USAs grenseovergangar, opplyser administrasjonen.

Dette er venta å redusere talet på nye saker i eit system som allereie er overbelasta, med over 700.000 saker som ventar på rettsleg behandling

(©NPK)