Åtte drepne i kampar på Gaza

I tillegg er sju personer såra i den same skotvekslinga, som skjedde aust for Khan Yunis på den sørlege Gazastripa, opplyser palestinske helsemyndigheiter. Kjelder i Røde Kors bekreftar at det er drepne.

Statminister Benjamin Netanyahu, som var i Paris i samband med markeringane for slutten av første verdenskrigen, bestemte seg for å returnere tidlegare enn planlagt søndag på grunn av det som skjedde.

– Millitær leiar drepen

Ein israelsk offiser er blant dei drepne i kampene, og ein annan offiser er blant dei skadde, opplyser det israelske forsvaret, som bekreftar skotvekslinga. Dei seier vidare i ein uttale at alle dei israelske soldatene som var i Gaza, er tilbake i Israel.

Også ein lokal leiar av den militære fløyen til Hamas skal vere blant dei drepne, opplyser eit lokalt sjukehus.

Den militære fløyen til Hamas seier i ein uttale at israelske stykar drap leiaren om lag tre kilometer inn i Gaza.

Lokale vitne fortel at israelske militærfly skaut mot eit ope område i nærleiken av der det var kampar.

Hjelpesendingar

Det er uklart kva som utløyste skotvekslinga søndag. Kort tid etterpå gikk alarmen om rakettangrep sør i Israel. Det israelske forsvaret skriv på Twitter at rakettforsvarssystemet deira har skote ned to prosjektil.

I førre veke opna Israel for hjelpesendinger frå Qatar verdt 15 millionar dollar til Gaza, samtidig som det har vore færre demonstrasjonar langs grensa mot Israel. Netanyahu sa førre veke at dette var ei viktig avgjerd for å unngå ei humanitær krise i Palestina.

Over 220 palestinarar har blitt drepne av israelske soldatar etter at protestane ved grensegjerdet mot Israel begynte i mars i år.

