31 bekrefta døde i brannane i California

utenriks

Talet på omkomne etter brannane i den amerikanske delstaten fortset å stige. Søndag kveld opplyste myndigheitene at ytterlegare seks personar er bekrefta omkomne etter brannane. Totalt har 29 personer omkomme i den store brannen nord i California, og to personer i Los Angeles.

Sheriff Korey Honea i Butte fylke, der byen Paradise vart totalt øydelagt i brannen, seier 228 personar framleis ikkje gjort greie for.

Fem av dei omkomne vart funne døde i bustadar og ein sjette vart funnen i ein utbrent bil, opplyser sheriffen. Det er venta at talet på omkomne vil fortsette å stige.

Identifiserer omkomne

Det blir no arbeidd med å identifisere alle omkomne etter brannane, som er dei mest øydeleggande California har opplevd.

I Paradise, der 27.000 har mista heimane sine, jobbar fem team med å søke etter overlevande. Andre ekspertar skal identifisere dei døde. Med seg har dei en mobil DNA-lab som skal undersøke leivningane som er funne etter dei omkomne.

Tre brannar

Tre store skogbrannar dekkjer no over 1.000 kvadratkilometer både nord og sør i delstaten, og sterk vind i området har gjort sløkkingsarbeidet vanskeleg. Ifølgje myndigheitene vil det ta lang tid før dei får brannane under kontroll.

300.000 i delstaten fikk beskjed om å evakuere då brannene starta, dei fleste av dei sør i California.

