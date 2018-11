Britiske medium: Skilsmisseavtalen med EU er klar

utenriks

Ei offisiell kunngjering kan komme snart, skriv BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter.

Den irske kringkastaren RTEs Brussel-korrespondent opplyser at forhandlarane vart einige ved 21-tida måndag kveld om korleis teksten i avtalen skal sjå ut. Teksten vart deretter send til Downing Street 10 der statsminister Theresa May ifølgje The Sun og fleire andre britiske medium skal kalle inn fleire nøkkelministrar, éin etter éin, til møte tysdag kveld.

Onsdag er det venta at May vil leggje fram avtaleutkastet når regjeringa blir til innkalla ekstraordinært møte, skriv avisene The Times og The Telegraph.

Tysdag morgon uttalte May at ein brexit-skilsmisseavtale «er nesten innan rekkevidde».

Både London og Brussel opplyser at onsdag vil vere siste dag at vindauget for eit november-møte mellom EU og Storbritannia er ope. Viss avtalen ikkje er i boks seinast onsdag, vil eit slikt møte måtta bli utsett til midten av desember, og dermed auke sjansen for ein brexit utan avtale, skriv The Times.

Teksten i skilsmisseavtalen må bli godkjent av regjeringa og Parlamentet.

