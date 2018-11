EU-domstolen seier nei til opphavsrett på korleis mat smaker

utenriks

Matprodusenten Levola skuldar produsenten Smilde for å ha kopiert smaken på ein av ostedippane deira, etter at Smilde lanserte sin ostedipp for fire år sidan.

Saka hamna til slutt i EU-domstolen. No har dommarane her avgjort at «smaken til eit produkt ikkje kan bli identifisert med presisjon eller objektivitet» og at smak «ikkje kan bli verna av opphavsretten».

Domstolen understrekar at smaken av mat, til skilnad frå bøker, filmar, songar og liknande, er avhengig av kjensler og forventingar som er subjektive og varierer.

Ein nederlandsk domstol skal no fatte ei endeleg avgjerd i saka, basert på EU-domstolens dom.

