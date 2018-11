Trump med nytt utfall mot Macron

utenriks

«Emmanuel Macron foreslår å byggje deira eigen hær for å verne Europa mot USA, Kina og Russland. Men det var Tyskland i første og andre verdskrigen – korleis gjekk det for Frankrike? Dei hadde byrja å lære tysk i Paris då USA kom. Betal for Nato eller ikkje!,» skreiv Trump på Twitter tysdag.

Både første og andre verdskrigen vart avslutta ved at USA gjekk inn på Frankrike og Storbritannias side mot Tyskland.

Frankrikes president Emmanuel Macron tok i førre veke til orde for ein «ekte europeisk hær» for å bli meir uavhengige av amerikansk hjelp, men i nokre samanhengar tilsynelatande òg for å kunne verne seg mot USA.

Trump tvitra i helga at utspelet var «veldig fornærmande».

Kontoret til den franske presidenten meiner på si side at utspelet er vorte feiltolka.

(©NPK)