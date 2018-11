48 bekrefta døde etter California-brann

utenriks

Ytterlegare seks personar vart tysdag stadfesta omkomne etter skog- og grasbrannen nord i California, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på ein pressekonferanse.

Fire av offera er identifisert, og namna på tre av dei er offentleggjort.

Honea sa fylket har bedt om 100 ekstra soldatar frå nasjonalgarden for å hjelpe til i søket etter menneskelege leivningar i dei nedbrente ruinane.

To personar vart funne døde etter ein brann ved Los Angeles sør i delstaten i helga. Dermed har 50 personar omkomme i brannar i California.

Seks arresterte for plyndring

Seks personar vart tysdag arresterte, mistenkte for plyndring av forlatne heimar. Sheriffen sa at dei har fått meldingar om 18 hendingar som blir mistenkt å vere plyndring nord i delstaten.

Fire av dei seks vart arresterte i eit område som er underlagt ein evakueringsordre, mens dei to andre vart arresterte ved ein bubil, som vart meldt stolen.

Brannårsak

Energiselskapet Pacific Gas and Electric Company (PG & E) og morselskapet PG & E Corporation har vorte saksøkt av advokatar som representerer ei rekkje brannoffer. Dei meiner manglande vedlikehald av straumlinjene er årsaka til brannen.

Brannårsaka er framleis under etterforsking, opplyste Honea på pressekonferansen.

Brannetaten i delstaten opplyste på same pressekonferanse tysdag kveld at flammane har spreidd seg over 526 kvadratkilometer. Det er eit område rundt halvannan gong så stort som Mjøsa. Brannen nord i California har fått namnet Camp Fire, og 5.600 personar tilsett i nødetatane prøver å sløkkje brannen. Så langt har den øydelagt 8.800 bygningar og installasjonar.

Ifølgje offentlege estimat vil ikkje brannen vere sløkt før i slutten av november.

(©NPK)