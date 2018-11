California-brann truleg den dødelegaste i USA på 100 år

utenriks

Ytterlegare åtte personar vart onsdag stadfesta omkomme, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på ein pressekonferanse onsdag kveld. 130 personar er meld sakna.

Styresmaktene kjenner truleg identiteten til 47 av dei 56 døde, men Honea seier dei ventar på DNA-stadfestingar.

To personar vart også funne døde etter ein brann ved Los Angeles sør i delstaten i førre veke. Onsdag vart endå eit brannoffer funne utanfor storbyen. Dermed har 59 personar omkomme i brannar i California den siste tida.

– Verste på 100 år

Ifølgje ekspertar er brannen nord i California den dødelegaste i USA sidan 1918, då 1.000 personar mista livet i ein brann nord i Minnesota. Cloquet-brannen øydela ei rekkje lokalsamfunn i delstaten.

– I moderne tid er dette definitivt ein av dei dødelegaste i USA, seier professor Crystal Kolden ved Idaho University, som har studert brannar i 20 år.

Kolden får støtte frå professor Stephen Pyne ved Arizona State University. Pyne seier likevel at amerikanske styresmakter framleis ikkje har god statistikk over dødsfall under brannar, men begge anslår at det i 1918 var ein brann i USA som kravde så mange offer.

DNA-prøve

Dei siste åtte omkomne i Nord-California vart funne i byen Paradise, der det ein gong budde 27.000 menneske, opplyser sheriffen. Byen er jamna med jorda, og det einaste som står att er grunnmurar og murpeisar i husa.

Redningspersonell har utført 461 søk, og 22 likhundar har vore involvert i søka etter dei sakna. Sidan identiteten til dei omkomne førebels ikkje er kjend, oppfordrar politiet folk til å ta ei DNA-prøve.

– Frå og med torsdag kan alle som trur at ein familiemedlem er omkommen, avgi ei DNA-prøve, sa Honea på pressekonferansen.

Meir enn 5.000 brannfolk kjempar framleis mot flammene nord i delstaten, der brannen har øydelagt over 10.000 bygningar. 52.000 personar har mista heimane sine etter at brannen starta torsdag for ei veke sidan.

Ifølgje amerikanske styresmakter har 1.358 personar som har mista heimane sine, fått ein mellombels heim.

(©NPK)