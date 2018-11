Dominic Raab går av i protest

utenriks

«Eg kan ikkje med godt samvit støtte vilkåra som er foreslått for avtalen vår med EU», skriv Raab på Twitter.

Der har han òg lagt ut ein kopi av oppseiingsbrevet til statsminister Theresa May. I brevet forklarar han at han at det er to grunnar til at han ikkje kan støtte forslaget til avtale med EU som den britiske regjeringa no har stilt seg bak.

Den første grunnen er at han meiner løysinga for Nord-Irland utgjer ein «veldig reell trussel» mot integriteten til Storbritannia.

Den andre grunnen er at avtalen inneheld eit forslag til reserveløysing for Nord-Irland som skal kunne tre i kraft viss EU og Storbritannia ikkje klarer å bli einige om noko anna i ein framtidig frihandelsavtale. Denne reserveløysinga er ikkje tidsavgrensa, og EU får «veto» viss Storbritannia ønsker å gå ut av han, påpeikar Raab. Samtidig vil reserveløysinga binde Storbritannia til EUs tollunion og store delar av reglane i den indre marknaden.

«Ingen demokratisk nasjon har nokosinne gått med på å bli bunde til eit så omfattande regime, påført utanfrå utan nokon demokratisk kontroll over lovene som skal bli nytta, og utan høve til å bestemme seg for å tre ut av ordninga», åtvarar Raab.