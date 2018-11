May får støtte frå europeiske leiarar

utenriks

Torsdag skal May presentere utkastet til ein brexitavtale i Parlamentet. Ho fekk grønt lys til å gå vidare frå si eiga regjering onsdag kveld, men no må ho overtyde dei politiske motstandarane sine i Parlamentet.

Det er venta at May vil møte motstand frå alt frå konservative EU-motstandarar til nordirske unionistar. Det betyr at det kan vere vanskeleg for regjeringa å sikre fleirtal for avtalen.

Europeiske statsleiarar, som er leiarar for anten EU- eller EØS-land, er likevel positive til utkastet.

– Letta

– Grønt lys! Letta over at den britiske regjeringa har godkjent avtalen som våre forhandlarar vart einige om i går. Det er avgjerande for våre og resten av EUs borgarar og verksemder, skriv den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

Den tyske utanriksministeren Heiko Mass seier utkastet er ei «stor lette» etter månader med uvisse. Han legg at til sjølv om Storbritannia ikkje ønsker å vere ein del av EU, ønsker dei tett kontakt med landet.

Den austerrikske statsministeren Sebastian Kurz seier han er «veldig nøgd med avtalen». Også Finlands statsminister Juha Sipilä støttar avtalen.

Belgias statsminster Charles Michel sparar likevel på lovorda og presiserer at avtalen framleis ikkje er i boks.

Solberg: Viktig for Noreg

Statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag kveld at ein ordna brexit er viktig for Noreg. Ho viser til at utmeldingsavtalen også inneber ein overgangsperiode fram til desember 2020 . Fram til då er Storbritannia framleis omfatta av reglane og forpliktingane som følgjer av medlemskap i EU og EØS.

– Vi vil dermed ikkje merke noka endring i samhandelen vår med landet. Dette er viktig fordi det gir føreseielege vilkår for alle som bur og jobbar, eller som handlar med eller i Storbritannia. Det gir oss betre tid til å få på plass gode rammer for det langsiktige tilhøvet mellom Noreg og Storbritannia, sa statsministeren til NTB.

Utkastet er 585 sider langt og inneheld detaljerte punkt om vilkåra for Storbritannias skilsmisse frå EU, mellom dei kva reglar som skal gjelde for EU-borgarar i Storbritannia og britar i andre EU-land, og kor mykje pengar Storbritannia skal bidra med til EUs budsjett.

I tillegg til at avtalen skal bli handsama i Parlamentet, skal han også handsamast politisk i EU. Planen er at avtalen skal tre i kraft 30. mars neste år.

