utenriks

– Eg er veldig glad for at forslaget er på plass etter lange og ikkje alltid like enkle forhandlingar, seier Merkel.

Den britiske regjeringa har gitt grønt lys til å gå vidare med utkastet, som framleis må få støtte frå det britiske parlamentet og EUs 27 attverande medlemmer for å bli endeleg godkjent.

