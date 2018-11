Migrantar på flukt er komne til USAs grense

utenriks

Dei latinamerikanske migrantane fekk onsdag det første glimtet av USA ved grensebyen Tijuana, som ligg rett sør for San Diego.

Ifølgje mexicanske styresmakter oppheld det seg om lag 2.000 innvandrarar i byen Culiacán, ein køyretur på om lag19 timar sør for grensebyen. Det er difor venta at mengda migrantar i Tijuana kjem til å vekse dei neste dagane.

Mange migrantar ventar i grensebyen på leiarane av karavanane, som skal gi dei rettleiing i korleis dei søkjer asyl i USA. Nokre har også kryssa grensa ulovleg.

Migrantkaravanen var eit sentralt tema i det amerikanske mellomvalet. President Donald Trump har gitt ordre om å sende 5.000 soldatar til grensa og varsla at det kan bli fleire. Utan å dokumentere påstandane sine hevda Trump at det er kriminelle i karavanen og til og med at terroristar skjuler seg i den vandrande menneskemengda.

(©NPK)